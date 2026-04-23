На Украине произошел еще один инцидент со стрельбой

Во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской Национальной полиции Юлия Гирдвилис, ее слова приводит агентство «РБК-Украина».

Инцидент произошел 23 апреля. На место происшествия прибыли правоохранители и задержали стрелка. В его квартире были обнаружены следы от применения оружия. Устанавливаются личность и мотивы стрелявшего.

По данным местных Telegram-каналов, мужчина стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения, число пострадавших достигло 15. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что злоумышленник родился в России, но не указал, что он проходил службу в Вооруженных силах Украины.

