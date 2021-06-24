Попугай в Таиланде украл у хозяев больше 20 бриллиантов и съел их

Домашний попугай из Бангкока совершил набег на шкатулку с драгоценностями своего владельца и проглотил 21 бриллиант, который нашел внутри, сообщает ветеринарная клиника Animal Space.

«Птицы — очень умные и очень озорные существа, и их часто приносят к врачу хозяева. Потому что есть то, что нельзя есть. Будь то колокольчик, капсула, винты, гвозди. А вот этот плохой парень съел бриллианты с заколки своего владельца», — говорится в сообщении.

Ветклиника напомнила, что птицы любят блестящие предметы и часто случайно съедают их, поэтому такие «запретные плоды» следует хорошо прятать.

По данным издания Sanook, врач сделал рентгеновский снимок и обнаружил несколько инородных тел в желудке попугая. Предметы были белого цвета — это означает твердое тело — например камень или металл. Прооперировав птицу, ветеринар обнаружил, что она съела 21 бриллиант.

Медики просят обращать внимание на игривых питомцев и описывают симптомы, которые указывают на то, что птица съела посторонний предмет, — частый кашель, плохой аппетит, общая вялость и линька.

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