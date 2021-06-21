В Новой Москве в пруду нашли тело 14-летнего подростка

В пруду в Новой Москве обнаружили тело 14-летнего подростка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные прокуратуры.

По предварительной информации, 20 июня 14-летний подросток находился на пруду в поселении Новофедоровское вместе со своими друзьями. По словам друзей мальчика, он один ушел в магазин, но так и не вернулся. Тело утонувшего мальчика было найдено 21 июня.

Проверку по факту смерти подростка проводят сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Они оценят соблюдение правил федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.

В надзорном ведомстве добавили, что будет приниматься решение по принятию мер прокурорского реагирования.

20 июня вечером было найдено тело мальчика с необрезанной пуповиной в реке Яуза вблизи Рубцовской набережной в Москве.