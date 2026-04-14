Сборную России предложили разогнать

Глава ФВВСР Мазепин заявил, что уволил бы всю сборную России по футболу

Президент федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью «Чемпионату» заявил, что недоволен текущим состоянием сборной России по футболу.

По его словам, на месте руководителя он бы всех разогнал.

«Я как болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс — играть 0:0 с такой командой. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч», — заявил Мазепин.

Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии не сыграет против сборной России в 2026 году.