Песков ответил на вопрос, что для РФ принципиальнее в вопросе контроля над вооружениями

Для России принципиальны все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая пройдет одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В связи с этим Пескова спросили, что для РФ принципиальнее — количественные лимиты ракет или география ядерных баз США в Европе, и есть ли у Москвы конкретные предложения в сфере контроля над вооружениями в условиях прекратившего действие СНВ-3.

«Слушайте, сейчас все абсолютно принципиально. Принципиально обсуждение всех совокупных потенциалов», — ответил представитель Кремля.

5 февраля между Россией и США истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). 7 марта заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон выдвигает нереалистичные требования по поводу договора, который может прийти на смену ДСНВ. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в марте сказал, что США намерены обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

Ранее Макрон заявил о необходимости создания новой системы контроля над вооружениями.