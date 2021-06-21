В Минздраве рассказали, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса

Министерство здравоохранения выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, в период подъема заболеваемости прививаться необходимо раз в полгода, как переболевшим, так и вакцинированным ранее. В спокойное время следует вакцинироваться раз в год.

До этого Мурашко сообщил, что прирост случаев коронавируса зарегистрирован в 65 регионах страны, при этом на начальном этапе было порядка 30 регионов.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стал 129 801 человек, вылечились 4 878 333 пациента.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».