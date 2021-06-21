Три человека ранены при стрельбе в центре Берлина

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу, в результате которой три человека получили тяжелые ранения, пишет Bild.

Как сообщает газета, инцидент случился неподалеку от бара, расположенного в районе Веддинг центрального округа Митте. Пострадавшим оказали медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.

По информации издания, преступник скрылся. В настоящее время его ищет полиция. На месте происшествия работают правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование случившегося.

Ранее мужчина в пригороде американского города Финикс, штат Аризона, из ружья выстрелил в людей. В результате инцидента один человек погиб, еще 12 были ранены.