Гинцбург предупредил вакцинированных от коронавируса об опасности перегрева

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе вакцинированных от коронавируса, об опасности перегрева в жаркую погоду. Об этом пишет ТАСС.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — сказал Гинцбург.

Специалист также призвал гипертоников и диабетиков быть особо осторожными, подчеркнув, что «на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать». Врач добавил, что не нужно ставить себя в экстремальные условия.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что после вакцинации нет противопоказаний для купания в водоемах. В то же время, по его словам, не стоит истощать себя физически, чтобы оставались силы на выработку антител.

Ранее Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет коронавирусом.