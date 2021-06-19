Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского самолета в Уфе

Правая стойка шасси пассажирского самолета Boeing загорелась при аварийной посадке в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в 20:50 мск.

По его словам, на борту воздушного судна находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа. Среди пассажиров был 71 ребенок, уточнил он.

Представитель экстренных служб отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее стойка шасси задымилась у самолета Boeing 777 в столичном аэропорту Шереметьево.

До этого самолету, летевшему из Казани в Стамбул, пришлось совершить экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси.