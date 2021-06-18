В Москве задержали завкафедрой в РАНХиГС, обвиняемого в крупной растрате

В Москве задержали заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчинам предъявили обвинение по уголовной статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время задержанными ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину в рамках дела о хищении. Позже ее поместили под домашний арест.