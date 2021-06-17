Плывшие за лодкой Аксенова люди оказались не спасателями

В МЧС по Крыму сообщили, что поплывшие кролем за лодкой главы республики Сергея Аксенова люди — не спасатели. Об этом пишет в Telegram-канале РБК.

В пресс-службе МЧС сказали, что это были «гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение».

«Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — рассказали в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пловцам помощь не понадобилась, они «счастливые и довольные вернулись на берег».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 17 июня, прибыл в Керчь в связи с массовым затоплением города. Политик на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь.

За прошедшие сутки в Керчи выпало 82 мм осадков — это две месячные нормы. В Белогорске выпало 88 мм, в Керченском проливе — 73 мм, в Мысовом, метеостанции на Азовском море, — 43 мм осадков.

До этого региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями.