В Петербурге из-за ситуации с коронавирусом будет усилен контроль за работой сферы услуг

В Петербурге из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции планируется усилить контроль за работой сферы услуг. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы администрации губернатора города.

Заведения могут быть закрыты, если в их работе обнаружатся нарушения.

Губернатор Александр Беглов напомнил заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых ими обязательствах по соблюдению безопасных регламентов.

«Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», – обратил внимание он.

Кроме того, Беглов вспомнил о подтвердивших свою эффективность мерах предосторожности, позволивших справиться с первой и второй волнами вируса.

«Это масочный режим в общественных местах, регулярное использование средств дезинфекции, социальное дистанцирование и вакцинация», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, будет усилена дезинфекция общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной», — обратился к жителям Петербурга Беглов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что после майских праздников в Санкт-Петербурге выросла заболеваемость COVID-19.