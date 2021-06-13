Власти Москвы разыграют автомобили среди привившихся от коронавируса

В Москве стартует розыгрыш автомобилей среди привившихся от коронавируса. Об этом написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей», — сообщил он.

Мэр уточнил, что информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что главный выигрыш для тех, кто привьется — это собственное здоровье и душевное спокойствие.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.

Ранее Собянин заявил, что власти столицы не будут поощрять пивом привившихся от COVID-19.