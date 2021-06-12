В Подмосковье няня похитила двухлетнюю девочку

В городе Видное Московской области женщина, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный главк СК России.

11 июня в полицию обратилась мать двухлетней девочки, заявив о безвестном исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой женщины, которая вечером увела девочку в неизвестном направлении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, организованы поиски.

По данным РЕН ТВ, девочка воспитывалась в многодетной семье — у ее матери еще трое детей.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область. По версии следствия, мужчина обманом посадил мальчика в такси и увез его в неизвестном направлении.