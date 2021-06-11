Евросоюз отменил карантинные меры на поездки внутри ЕС для вакцинированных граждан

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри Европейского союза для граждан сообщества, которые получили полный курс вакцинации от коронавируса как минимум за две недели до поездки. Об этом заявил на брифинге представитель ЕК Кристиан Виганд, передает ТАСС.

«Мы ждем быстрого подтверждения этого решения в Совете Европейского союза на следующей неделе (после чего оно должно вступить в силу — ред.)», — заявил Виганд.

9 июня Европейский парламент на заключительном голосовании 9 июня утвердил введение в Европейском союзе цифрового COVID-сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.