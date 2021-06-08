Два человека задержаны после инцидента с пощечиной Макрону

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее французский президент Эммануэль Макрон получил пощечину, передает телеканал BFMTV.

Как сообщается, два этих человека были арестованы за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью».

Во вторник, 8 июня, стало известно, что Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины в ходе его поездки в департамент Дром в рамках его президентской кампании.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.

По информации BFMTV, в Елисейском дворце подтвердили инцидент, но подчеркнули, что речь идет не о пощечине, а только о попытке ее нанести.

В дальнейшем премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии.