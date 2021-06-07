В туалете московского метро мужчина изнасиловал экс-сотрудницу полиции

В Москве полицейские задержали 28-летнего мужчину, который в туалете на станции метро «Цветной бульвар» надругался над бывшей сотрудницей полиции, сообщает РЕН.ТВ.

По словам потерпевшей, инцидент произошел утром в субботу, 5 июня. Когда девушка выходила из уборной, на нее напал мужчина, ударив ее по голове. Девушка уточнила, что нападавший все время повторял: «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу».

На мужчину завели уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следователи уточняют, что ранее мужчину задерживали по подозрению в изнасиловании, совершенном в Дмитровском районе Москвы, однако он был отпущен из-за недостатка улик.

В рамках уголовного дела будет проведена проверка на причастность подозреваемого к другим случаям изнасилований в столице.

Ранее житель Тулы получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над женщинами.