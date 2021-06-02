Шоссе в Оклахоме назвали в честь Трампа

Участку шоссе в американском штате Оклахома присвоили имя бывшего президента страны Дональда Трампа, соответствующий указ подписал губернатор штата Кевин Ститт.

Речь идет о части шоссе 287 от границ муниципалитета Бойсе-сити до границы Оклахомы и штата Техас, ее протяженность составляет около 35 км. В соответствии с решением властей штата, участок будет называться «Шоссе президента Дональда Трампа».

Как отмечает портал Axios, также решение обязывает министерство транспорта Оклахомы установить на переименованной части шоссе указатели с именем Трампа.

Оклахома на выборах президента США традиционно поддерживает кандидатов-республиканцев. На выбора в 2020 году Дональд Трамп одержал победу в штате, набрав две трети голосов избирателей.