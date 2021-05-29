В Москве открывается новый вокзал

В субботу, 29 мая, в Москве открывается новый железнодорожный вокзал «Восточный», он станет десятым среди московских вокзалов, сообщает РИА «Новости».

«Восточный» войдет в в транспортно-пересадочный узел «Черкизово», который объединяет поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.

Новый вокзал сможет принимать 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, разгрузив Курский вокзал. На «Восточный» будут прибывать, в том числе «Стрижи» и «Ласточки» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.

Кроме того, «Восточный» будет принимать транзитные поезда из Москвы на юг страны, в том числе в курортные Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Также откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города.

В РЖД уточняют, что для поездов дальнего следования будет задействовано третье главное кольцо МЦК, что позволит не менять график движения поездов по кольцу.

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