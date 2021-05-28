Врач прокомментировал совет Роспотребнадзора о вакцинации переболевших COVID-19

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что людям, переболевшим коронавирусом в легкой форме, стоит сделать прививку через полгода после выздоровления. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Специалист пояснил, что у человека, переболевшего COVID-19, иммунитет к вирусу может сформироваться не по полному пути иммунного ответа.

Он также напомнил, что есть случаи, когда люди заболевали коронавирусом повторно и даже в третий раз.

«Если ковид протекал в средне-тяжелой форме, то иммунитет, скорее всего, выработался полноценно и его хватит на год. Но все равно лучше сдать анализы и проверить наличие антител», — сказал Тимаков.

Ранее Минздрав сообщил, что в России тяжело болели коронавирусом около 600 тыс. человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 120 тыс. заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.