NYT: у США есть данные о происхождении коронавируса

У американских спецслужб есть данные, которые помогут определить происхождение коронавируса нового типа, сообщает издание New York Times со ссылкой на информированные источники в числе официальных лиц.

По данным СМИ, имеющаяся информация требует дополнительного компьютерного анализа. При этом источники отказались раскрыть суть не обработанных на текущий момент сведений.

Речь может идти о маршрутах передвижения сотрудников лаборатории в китайском Ухане и о характере первой вспышки заболеваемости, указано в материале.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщило, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Впоследствии официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.

Президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.