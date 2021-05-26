Суд оставил Фургала в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который проходит обвиняемым по делу об организации убийств. Об этом пишет РИА «Новости».

«Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы — без изменения», — сказал собеседник.

Ранее врачи следственного изолятора «Лефортово» запретили хабаровскому экс-губернатору Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника, на данный момент срок ареста продлен до до 8 июня 2021 года.

По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В СК также отметили, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.