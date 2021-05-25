Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В конце апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 7 июля в отношении россиянина.

Соответствующее постановление Мосгорсуд оставил без изменений, жалоба стороны защиты Сафронова на это решение не удовлетворена.

Защита настаивала в суде апелляционной инстанции на том, что оснований для содержания Ивана Сафронова под стражей нет.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Сафронов остается сотрудником госкорпорации.

Ивана Сафронова задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в «Роскосмосе» заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.

ФСБ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешской спецслужбы.