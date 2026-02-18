Исполнитель роли Горшка назвал нелюбимую песню «Короля и Шута»

Исполнитель роли Михаила «Горшка» Горшенева в сериале «Король и Шут» и фильме-продолжении «Король и Шут. Навсегда» Константин Плотников назвал нелюбимую песню панк-коллектива. Его цитирует ТАСС.

По словам актера, его любимая песня группы «Король и Шут» — «Отражение», а нелюбимая — «Кукла колдуна». На премьере «Король и Шут. Навсегда» он отметил, что фильм, в отличие от сериала, сделан полностью по песням группы.

«Мы старались делать большое количество диалогов на основе композиций, старались доставать из песен кусочки, чтобы их проговаривали персонажи», — рассказал Плотников.

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится в кинотеатрах 19 февраля. Действие музыкального приключенческого фэнтези разворачивается в мире песен легендарной рок-группы. Некромант пытается уничтожить сказочную вселенную, и в реальном мире начинают пропадать песни группы. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

