Уголовное дело возбуждено после того, как украинский футболист избил сотрудника ТЦК

Уголовное дело было возбуждено после нападения футболиста украинского клуба «Колос-2» Даниила Колесника на сотрудника ТЦК. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Политика страны».

Дело открыто по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса — угроза жизни, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества (общеопасным способом) в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

17 февраля в СМИ появилась информация, что Колесник на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как он бьет сотрудника ТЦК. Позднее украинский футболист удалил видео и закрыл свой профиль в социальной сети.

В клубе уже сообщили, что против игрока будут применены санкции в виде расторжения трудового соглашения.

ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — это современный аналог военкоматов в Украине (с 2022 года), подчиняющийся Минобороны. Они занимаются воинским учетом, мобилизацией граждан, вручением повесток и предоставлением отсрочек. ТЦК функционируют по чётким правилам, осуществляют административный контроль и могут оформлять розыск нарушителей.

