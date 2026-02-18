Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Уголовное дело возбуждено после того, как украинский футболист избил сотрудника ТЦК

Полиция возбудила дело по факту нападения футболиста Колесника на сотрудника ТЦК
1kolesnyk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело было возбуждено после нападения футболиста украинского клуба «Колос-2» Даниила Колесника на сотрудника ТЦК. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Политика страны».

Дело открыто по ч. 1 ст. 350 Уголовного кодекса — угроза жизни, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества (общеопасным способом) в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

17 февраля в СМИ появилась информация, что Колесник на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как он бьет сотрудника ТЦК. Позднее украинский футболист удалил видео и закрыл свой профиль в социальной сети.

В клубе уже сообщили, что против игрока будут применены санкции в виде расторжения трудового соглашения.

ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — это современный аналог военкоматов в Украине (с 2022 года), подчиняющийся Минобороны. Они занимаются воинским учетом, мобилизацией граждан, вручением повесток и предоставлением отсрочек. ТЦК функционируют по чётким правилам, осуществляют административный контроль и могут оформлять розыск нарушителей.

Ранее комментатор «Матч ТВ» выступил против блокировки Telegram.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!