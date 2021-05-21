В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу в лесу

В подмосковном городе Балашиха разыскивают мужчину, изнасиловавшего старшеклассницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК по региону.

В ведомстве рассказали, что отец девочки написал в полицию заявление об изнасиловании его несовершеннолетней дочери. Преступник напал на девочку с ножом, когда та бегала по лесу в Балашихе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», ведется поиск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что двух мальчиков 13 и 14 лет изнасиловали в заброшенном доме в Москве в Южном Бутово. Неизвестный предложил помочь двум несовершеннолетним донести пакеты до дома и уговорил их зайти в заброшенное здание на улице Старонародная, где совершил насильственные действия, а затем скрылся.