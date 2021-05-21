Появились кадры с места гибели рабочих в Ростовской области

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагедии в Неклиновском районе Ростовской области, где в результате проведения работ на очистных сооружениях погибли десять рабочих, восемь человек пострадали, а некоторые из них находятся в реанимации. Об этом сообщает «RG.Ru».

На кадрах видно, что сотрудники следственных органов проводят следственные мероприятия и опрашивают очевидцев трагедии.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о состоянии рабочих, пострадавших во время ЧП в коллекторе под Таганрогом.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих. На месте работает звено газодымозащитной службы. В СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку.