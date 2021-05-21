В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинской армии

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел был произведен из стрелкового оружия со стороны Новотошковское (находится под контролем Киева — ред.) в направлении Донецкий (под контролем ЛНР — ред.). Это произошло в 19.30 в четверг, 20 мая.

«В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказал представитель ЛНР в СЦКК.

По его словам, в общей сложности 20 мая со стороны украинских силовиков был зафиксирован один обстрел.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

12 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вооруженные силы Украины перебросили примерно 500 единиц тяжелого вооружения в сторону линии соприкосновения в Донбассе.