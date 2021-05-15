Сообщения о минировании 15 школ в Казани не подтвердились

Саперы не нашли взрывчатку в казанских школах после сообщений о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Татарстана.

«Как показало обследование, вызов оказался ложный», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что персонал и ученики 15 школ в Казани эвакуированы после информации о минировании.

Днем ранее неизвестные заявили о заложенной бомбе в казанской гимназии №27. В результате были эвакуированы 80 детей и 15 взрослых. Вызов также оказался ложным.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.