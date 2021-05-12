Глава ВОЗ Гебрейесус привился от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что привился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в его Twitter-профиле.

«Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни», — написал глава ВОЗ.

Как отметил Гебрейесус, важной задачей является доставка препарата от коронавируса в другие страны как можно быстрее.

Кроме того, гендиректор организации обратился к жителям стран, где доступна вакцинация, с просьбой пройти ее.

В апреле Гебрейесус положительно оценил широкое использование «Спутника V» по всему миру

Еще в ВОЗ объявили, что заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышла на плато. Уточнялось, что сильный рост показывает Азия, в первую очередь юго-восточный регион и особенно Индия.

Кроме того, в организации назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму.