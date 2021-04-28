В Кремле пояснили, будет ли Путин участвовать в шествии «Бессмертного полка»

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слухи об участии Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка» и на богослужении в храме Христа Спасителя в этом году.

«На службе президент будет участвовать, где точно, мы уточним. В виртуальном полке — пока не располагаю информацией», — пояснил Песков.

Ранее организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» объявили, что шествие в этом году может пройти в традиционном формате 24 июня при условии хорошей эпидемиологической обстановки.

Также, по словам сопредседателя Центрального штаба движения Елены Цунаевой, 9 мая акция пройдет в онлайн-формате.