Раскрыты сроки нового раунда переговоров между США и Ираном

Американская и иранская делегации могут на этой неделе вернуться в столицу Пакистана Исламабад для нового раунда переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Не была установлена точная дата. Делегации держат открытыми даты с пятницы по воскресенье», — сказал высокопоставленный иранский источник агентства.
Два пакистанских источника, осведомленных о переговорах, заявили, что встреча, скорее всего, состоится в выходные дни.
Предыдущий раунд переговоров между США и Израилем состоялся в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.
По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, переговоры проходили в атмосфере недоверия и подозрений. Несмотря на это, иранская и американская делегации все-таки сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным моментам мнения сторон разошлись. Багаи отметил, что именно поэтому сделка не состоялась.
