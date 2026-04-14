Раскрыты сроки нового раунда переговоров между США и Ираном

Reuters: новые переговоры США и Ирана могут пройти на этой неделе в Исламабаде
Американская и иранская делегации могут на этой неделе вернуться в столицу Пакистана Исламабад для нового раунда переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Не была установлена точная дата. Делегации держат открытыми даты ⁠с пятницы по воскресенье», — сказал высокопоставленный иранский источник агентства.

Два пакистанских источника, осведомленных о переговорах, заявили, что встреча, скорее всего, состоится в выходные дни.

Предыдущий раунд переговоров между США и Израилем состоялся в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций, однако заключить мирную сделку так и не смогли.

По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, переговоры проходили в атмосфере недоверия и подозрений. Несмотря на это, иранская и американская делегации все-таки сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным моментам мнения сторон разошлись. Багаи отметил, что именно поэтому сделка не состоялась.

Ранее стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах в Исламабаде.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
