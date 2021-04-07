Бельгия приостановила использование AstraZeneca для лиц младше 56 лет

Власти Бельгии на четыре недели приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц младше 56 лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Согласно нашей информации, вакцина AstraZeneca будет применяться в Бельгии только для людей от 56 лет и старше... Идея заключается в том, чтобы поддерживать эту превентивную меру на протяжении четырех недель», — говорится в сообщении.

Тем не менее, пока не было объявлено, с какой даты мера начнет действовать. Такое решение приняли на заседании ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников Бельгии.

Ранее в Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

В ВОЗ также назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом.