Лавров появился в маске с надписью FCKNG QRNTN

Министр иностранный дел Сергей Лавров приехал в Китай в маске с ироничной надписью о коронавирусе. Видео с Лавровым опубликовано в аккаунте TikTok российского внешнеполитического ведомства.

На кадрах министр стоит на фоне водоема в голубом костюме и черной маске с надписью FCKNG QRNTN. На русский язык это можно расшифровать как «чертов карантин».

В настоящее время Лавров находится в двухдневной рабочей поездке в КНР. Ожидается, что во вторник, 23 марта, он проведет переговоры с китайским коллегой Ван И. После этого у главы МИД РФ запланирована поездка в Южную Корею, где также состоятся переговоры.