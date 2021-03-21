Папа Римский сравнил расизм с вирусом

Папа римский Франциск сравнил расизм с постоянно мутирующим вирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Расизм - это вирус, который быстро мутирует и, вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается в ожидании», – написал понтифик.

Он также назвал проявления расизма в современном обществе постыдными, так как они показывают, что предполагаемый социальный прогресс человечества «не так реален определен, как мы думаем».

Ранее в Ватикане отказались благословлять союз однополых пар.