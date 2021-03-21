В Дагестане лавина заблокировала дороги к селам

В Дагестане сошла лавина и заблокировала доступ к девяти селам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Речь идет о селах Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур, где находятся 779 домов, в которых живут 3 899 человек, в том числе 976 детей.

Уточняется, что жертв, разрушений и пострадавших нет. Специалисты начнут расчищать дороги утром в понедельник.

Ранее на горе Чегет в Кабардино-Балкарии из-за трех сноубордистов сошла лавина.