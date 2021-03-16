Жителя Москвы задержали за продажу поддельных справок о вакцинации против COVID-19

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в продаже поддельных справок о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что злоумышленник выставлял в интернете объявление о продаже фиктивных документов. Справки стоили от 4 до 5 тыс. руб. Купить их можно было, переведя средства на банковскую карту.

Подозреваемым оказался 30-летний житель Москвы. Он признался, что начал заниматься этой аферой осенью прошлого года, когда увидел у своего коллеги такой сертификат.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград...»), ему грозит до четырех лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливается, как много фальшивых справок мог продать подозреваемый.

Ранее сообщалось, что россиянина отправили в СИЗО на Бали за поддельный тест на COVID-19.