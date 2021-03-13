В России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 908 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 475 пациентов, полностью выздоровели 12 868 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 380 525 случаев коронавирусной инфекции, из них 91 695 — с летальным исходом. Вылечились 3 985 897 человек.

Ранее глава ВОЗ сообщил о дефиците финансирования борьбы с COVID-19.