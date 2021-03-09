Латвия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти пациента

Латвия на время приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca с серийным номером ABV5300. Об этом сообщает BNN.

Отмечается, что у одного из пациентов развился множественный тромбоз, это привело к его смерти спустя 10 дней после вакцинации. Другой пациент был госпитализирован с легочной эмболией.

Ранее сообщалось, что Латвия будет готова рассмотреть возможность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если ее утвердит Евросоюз.