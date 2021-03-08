Байден поздравил женщин с 8 Марта
Карина Казанцева
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Президент США Джо Байден поздравил женщин с 8 Марта. Об этом пишет РИА «Новости».
«В Международный женский день мы празднуем достижения, вклад и прогресс женщин и девушек в США и по всему миру», — приводятся слова Байдена.
Президент также сообщил, что 8 марта создал специальное управление Белого дома по гендерной политике. Оно будет контролировать, «чтобы любые внутренние и политические задачи, которые мы решаем, стояли на фундаменте достоинства и равенства для женщин». По его словам, он будет добиваться равного гендерного представительства на всех уровнях власти.
Ранее Папа Римский поблагодарил всех женщин мира и попросил уважать и защищать их.
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