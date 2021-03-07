Врач рассказал о болезни, способной сделать человека немым

Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин рассказал об опасности рака языка.

Такое заболевание может развиться из-за курения, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевания различных смесей и различных фоновых заболеваний.

При этом наибольшую опасность для развития рака языка представляют такие болезни, как эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и повреждение слизистой оболочки языка. Кроме того, к онкологическому заболеванию может привести больные зубы или некачественные зубные протезы.

«Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка», — заявил специалист «Пятому каналу».

Он добавил, что в более поздних стадиях возможны зловонное дыхание, разрушение опухоли и кровоподтеки.

Если не лечить рак языка, то можно лишиться возможности говорить, есть и нормально жить. Маснянкин советует при появлении вышеописанных симптомов или других болезненных ощущений во рту немедленно обращаться к специалисту, чтобы остановить рак на ранней стадии.

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