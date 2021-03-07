Названы рецепты полезных для здоровья блинов на Масленицу

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Эксперты рассказали, как сделать блины на Масленицу полезными для здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача-диетолога Ольги Переваловой, самая большая проблема в блинах с точки зрения здоровья — непереносимость глютена, это белок, клейковина пшеницы. Глютен присутствует в пшеничной муке, во ржи и овсе. Традиционную муку для блинов можно заменить на гречишную или кукурузную.

Жарить блины лучше не на подсолнечном масле, а на масле чиа или оливковом.

Также специалист поделилась рецептом блинов с минимальным количеством муки. «Например, мы можем взять кабачок, репу, сладкую редьку, а еще лучше – тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки», — рассказала она.

Подобная консистенция снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует значительный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев в свою очередь заявил, что людям с лишним весом или ожирением блины на Масленицу можно есть только в «символическом» количестве. Чтобы снизить жирность продукта, молоко при готовке можно заменить на газированную воду, а также использовать муку низших сортов.

Ранее врач-диетолог рассказала, как правильно есть блины.