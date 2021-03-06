У парламента Армении вновь начался митинг противников Пашиняна

Около двух тысяч человек вышли на митинг оппозиции на проспекте маршала Баграмяна в Ереване у здания парламента Армении, передает ТАСС с места событий.

Напротив парламента расположен палаточный лагерь оппозиции. По данным корреспондента, к зданию парламента стянуты крупные силы полиции, но большая часть из них не имеет при себе оружия и защитной экипировки. К тому же силовики ведут себя достаточно спокойно.

В сторону проспекта движется несколько сотен отставных военных, участвовавших днем в акции поддержки главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.