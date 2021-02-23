В Испании наркоторговцы утопили три тонны кокаина

Правоохранители Испании обнаружили у северо-западного побережья страны судно, на борту которого находились три тонны кокаина. Чтобы скрыть улики, преступники затопили корабль. Об этом пишет РИА «Новости».

Судно под флагом Республики Палау было замечено недалеко от берегов Галисии. Корабль затонул менее чем за два часа.

«В ходе операции были задержаны девять членов экипажа, которые перед штурмом корабля спецподразделением Национальной полиции сделали пробоину», — сообщили полицейские.

Отмечается, что правоохранители все же вытащили из воды наркотики и задержали преступников. Наркоторговцами оказались граждане Грузии и Турции.

Ранее в Мексике конфисковали партию наркотиков стоимостью $90 млн.