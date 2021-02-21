Сотрудник ФСБ рассказал об антитеррористической деятельности в аэропортах

ФСБ держит под тотальным контролем рейсы из мусульманских стран, а также заранее берет списки пассажиров по остальным направлениям. Об этом пишет «МК», ссылаясь на источник.

«На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана», — пояснил он.

Уже по прибытии в Москву их могут опросить сотрудники ФСБ. При этом возвращающиеся из путешествия туристы, как правило, под подозрения силовиков не попадают.

«А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса», — уточнил собеседник.

Сотрудник ФСБ подчеркнул, что смертника нельзя отличить по одежде, так как террористы стараются слиться с толпой.

Он добавил, что подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду.

«За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир», — отметил силовик.

По словам собеседника газеты, «расколоть» мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться максимально деликатно, пассажирок постарше часто приходится отпускать, однако в таком случае их берут на контроль сотрудники ФСБ в республике.