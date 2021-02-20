Минюст Германии ответил на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

Представитель Минюста Германии заявил, что ведомство 11 февраля ответило на письмо Генеральной прокуратуры России по четырем запросам по случившемуся с блогером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

По его словам, немецкая сторона дала ответы на эти запросы о правовой помощи касательно случая с Навальным, «насколько это было возможно в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи», законами ФРГ, на основании информации, которую передала Генпрокуратура РФ.

«Ответ на письмо российской Генпрокуратуры от 21 января 2021 года по четырем прошлым запросам о правовой помощи дан», — сказал представитель министерства.

Он также отметил, что федеральное ведомство юстиции Германии по-прежнему находится в контакте с Генпрокуратурой России.

Российская генпрокуратура сообщала, что посылала в ФРГ запросы о правовой помощи по инциденту с госпитализацией в берлинскую клинику Алексея Навального в ответ на поступившие материалы. Однако, как уточняют в Генпрокуратуре, Германия отклонила большую часть ходатайств российской стороны, а переданные протоколы допросов россиянина и его супруги оказались «несодержательны». В российском ведомстве расценили это как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям».