Еще одна страна зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Республике Гана.

«Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины «Спутник V», которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата», — сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация препарата проходила в рамках ускоренной процедуры (EUA). Таким образом, Гана стала 31-й страной, которая одобрила применение «Спутника V».

Ранее в РФПИ рассказали об интересе иностранных посольств к вакцинации «Спутником V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».