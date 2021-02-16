Сотрудники МЧС России проведут инспекцию по рекам с алкотестерами
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудники МЧС России в новом навигационном сезоне проведут рейды по водоемам с алкотестерами. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было озвучено по итогам методического сбора под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.
В пресс-службе МЧС уточнили, что также в районах водоемов будут созданы дополнительные места штрафстоянок для маломерных судов-нарушителей.
В ведомстве подчеркнули, что в 30% трагических случаев на воде основной причиной произошедшего является купание в состоянии алкогольного опьянения. Согласно представленным данным, наибольшее число таких случаев связано с купанием в непредназначенном для этого месте.
Ранее МЧС России призвало россиян отказаться от распития алкоголя перед крещенскими купаниями.
close