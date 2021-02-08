Песков призвал оспорить штраф глухонемому за скандирование лозунгов в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал оспорить решение суда о назначении штрафа глухонемому россиянину, который скандировал лозунги в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.

«В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли», — сказал представитель Кремля.

Несогласованные акции прошли в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в конце января и начале февраля.

Ранее сообщалось, что суды Санкт-Петербурга вынесли решения об административном аресте в отношении семи участников несанкционированной акции.