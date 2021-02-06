В Швеции предложили поддержать «сторонников демократии» в России

Депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил поддержать «сторонников демократии» в России. Письмо с предложением он направил на имя министра иностранных дел Швеции Анн Линде, передает RT.

«Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», — заявил депутат, напомнив о прошедших ранее в России несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

В письме Вихель поинтересовался, планирует ли министр введение более жестких санкций в отношении Москвы, чтобы поддержать «демократических активистов» и оказать давление на «российский режим».

Несанкционированные протестные акции прошли в ряде городов России 23, 31 января и 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с Навальным группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект антироссийских санкций.